Новак предрек Европе дефицит нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак считает, что в Евросоюзе может возникнуть дефицит нефтепродуктов. Это связано с частичным запретом на поставки российских энергоресурсов, пишет Общественная служба новостей.

«Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе», – сказал Александр Новак.

Он отметил, что российские нефть и нефтепродукты пойдут на другие рынки. И в этом вице-премьер видит перспективы.

«Будут выстроены новые транспортно-логистические цепочки, новые взаимоотношения, новые рынки», – подчеркнул Александр Новак.