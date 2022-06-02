В Минэкономразвития спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ, передает РИА «Новости».

«Приветствуем решение на прошлой неделе Банка России о внеплановом снижении ключевой ставки и, разумеется, на следующей неделе рассчитываем, что эта тенденция продолжится», — сказал Решетников.

По его словам, «Банк России дал» соответствующие сигналы.

Решетников указал, что в последнее время развивается кризис спроса, кредитование замерло. По его прогнозам, снижение ставки способно подстегнуть рыночное кредитование.

Глава Минэкономразвития также рассказал, что ведомство ожидает снижения инвестиций в российскую экономику в ближайшее время, передает ТАСС. Он указал, что цифры I квартала показывают существенный рост инвестиций, в прошлом году был зафиксирован большой объем прибыли, которую предприятия активно реинвестируют. Чиновник подчеркнул, что кабмин РФ прилагает «достаточно много усилий» для перезапуска инвестиционного процесса.

26 мая Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых. Следующее плановое заседание по ставке назначено на 10 июня. 28 февраля ЦБ поднял ставку до 20% годовых из-за санкций, введенных Западом в отношении России на фоне начала спецоперации на Украине.