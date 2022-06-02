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Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев

Большинство находящихся в Польше украинских беженцев с 1 июля лишится ежедневного пособия, передает НСН.

Об этом пишет Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление замглавы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Таким образом Варшава планирует стимулировать переселенцев начать самостоятельно зарабатывать и обеспечивать свои потребности.

При этом пособие продолжат получать инвалиды, беременные и многодетные женщины, пишет ФАН.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — отметил польский профессор Петр Длугош.

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