В Роскачестве заявили о подорожании вина в России на 11% за год

Вино в России за год подорожало в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

«Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%», — отметили в ведомстве.

В Роскачестве добавили, что рост цен оказался меньше прогноза аналитиков, который был сделан в марте на фоне колебания курсов валют. В частности, наибольший вклад в рост цен внесли зарубежные вина. Ряд отечественных производителей решили не поднимать стоимость своего товара.

Там также подсчитали, что некоторые импортеры на фоне укрепления рубля снизили цены. Тоже самое сделали и торговые сети ради сохранения привлекательности вина для покупателей. Причем самое дешевое вино продается в Дагестане. В этом регионе средняя цена бутылки вина составляет 200 рублей.

11 апреля «Прайм» сообщил, что крупнейший импортер алкоголя в России компания Ladoga решила повторно снизить цены на свою продукцию. Корректировка цен составит 10%.