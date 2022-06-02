В Нидерландах заявили о поступающем российском газе вопреки ситуации с GasTerra

В Нидерланды продолжает поступать газ из России даже после того, как «Газпром» прекратил поставки нидерландской GasTerra. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ», — отметили в NOS.

В корпорации отметили, что газ в страну поступает через компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE. Причем он поступает как прямым, так и косвенным путем.

31 мая российский «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra. Причиной для прекращения газовых ресурсов стала неоплата в рублях со стороны GasTerra.