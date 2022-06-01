Глава Минэкономики Франции заявил, что страна находится на пике инфляции

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна находится на пике инфляции, и показатель роста цен на товары и услуги будет только увеличиваться еще несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Мы находимся на пике инфляции. И самое трудное еще впереди. Еще на протяжении нескольких месяцев инфляция будет на высоком уровне», — заявил Ле Мэр.

По словам министра, власть предвидела этот инфляционный пик и ограничила цены на энергоносители, которые больше всего подталкивают рост инфляции.

Ле Мэр прогнозирует, что инфляция замедлится к концу 2023 года.

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на продукты выросли за год на 4,2%, на услуги — на 3,2%. Стоимость на энергоносители подскочила на 28% за год.

Ранее 1 июня бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сказала, что новые антироссийские санкции Евросоюза, направленные в том числе против нефтяной отрасли, катастрофическим образом отразятся на Франции.