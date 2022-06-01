Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Госдуме отреагировали на слова директора «Ролан Гаррос» по отношению... 17:56
Bloomberg подсчитал, что ежедневно Россия получает от экспорта нефти и газа $800 млн 17:54
В Госдуме сообщили о сокращении потерь России на Украине 17:52
В ДНР опровергли сообщения о ранении Пушилина 17:50
Постпред США: НАТО не считает себя связанной ограничениями по силам в Восточной... 17:48
В Британии выбрали «самого королевского» корги 17:48
Запасы новых автомобилей в России могут закончиться через два месяца 17:46
Кадыров заявил, что украинские военные загнали мирных граждан в промзону... 17:42
Украинский вратарь «Реала» Лунин не признан победителем Лиги чемпионов 17:40
Норвегия приостановила финансирование проектов с Россией в сфере ядерной... 17:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Премьер Хорватии Пленкович: Украина заслуживает статуса кандидата в члены ЕС

close
100%
andrejplenkovic.hr

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил на конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, что страна поддержит Украину на пути вступления в Евросоюз, передает ТАСС.

«Мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС на Совете ЕС в июне. Украинцы этого ожидают, заслуживают, и этот символический жест ЕС станет еще одним правильным и моральным выбором в этом беспрецедентном кризисе», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что ряд государств в настоящее время выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале, после начала украинского кризиса. В начале мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет решение по статусу Киева в июне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть