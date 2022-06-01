Премьер Хорватии Пленкович: Украина заслуживает статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил на конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, что страна поддержит Украину на пути вступления в Евросоюз, передает ТАСС.

«Мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС на Совете ЕС в июне. Украинцы этого ожидают, заслуживают, и этот символический жест ЕС станет еще одним правильным и моральным выбором в этом беспрецедентном кризисе», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что ряд государств в настоящее время выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале, после начала украинского кризиса. В начале мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет решение по статусу Киева в июне.