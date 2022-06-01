Фондовый рынок Турции стал мировым лидером по росту в местной валюте в 2022 году

Турецкий фондовый рынок за январь-май 2022 года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту, пишет Bloomberg.

Темпы роста турецких акций превзошли остальные мировые рынки акций на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции.

Индекс Стамбульской фондовой биржи (BIST 30), включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, в этом году вырос на 39%. Эталонный индекс Турции BIST 100 вырос на 37%.

Индекс BIST 30 вырос даже в долларовом выражении. С начала января рост составил более 12%. BIST 30 по этому показателю вошел в топ-15 мировых индексов. Это с учетом того, что курс лиры в этом году упал на 19%. Дело в том, что инвесторы в стране были вынуждены защищать свои деньги от инфляции, которая приблизилась к 70%, и многие начали инвестировать в акции. Этим инвесторы спровоцировали рекордный рост индексов и бумаг отдельных компаний. Например, акции авиакомпании Turkish Airlines с начала 2022 взлетели на 145%.

В мае сообщалось, что руководство Московской биржи в конце июня может запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги.