Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мужчина метнул топор в водителя каршеринга из-за музыки 16:23
Силовые структуры проверяют окружение Чубайса по подозрению в возможной... 16:22
Нападающий «Ливерпуля» Мане согласовал трехлетний контракт... 16:22
Экс-президента Украины будут судить за незаконную переправку через границу 16:20
Эрдоган попросил ООН официально изменить название Турции 16:19
Соловьев предложил Кадырову «поучить разуму» свердловского губернатора 16:15
Более 12% болельщиков «Детройта» хотели бы видеть Федорова тренером своей... 16:15
Актриса Светлана Иванова с дочерьми от Джаника Файзиева улетела в Узбекистан 16:15
Гектар в Арктике вязли в безвозмездное пользование 3 тысячи россиян 16:14
Путин назвал экстраординарной ситуацией события в сфере безопасности РФ и поддержки... 16:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Фондовый рынок Турции стал мировым лидером по росту в местной валюте в 2022 году

close
100%
Depositphotos

Турецкий фондовый рынок за январь-май 2022 года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту, пишет Bloomberg.

Темпы роста турецких акций превзошли остальные мировые рынки акций на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции.

Индекс Стамбульской фондовой биржи (BIST 30), включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, в этом году вырос на 39%. Эталонный индекс Турции BIST 100 вырос на 37%.

Индекс BIST 30 вырос даже в долларовом выражении. С начала января рост составил более 12%. BIST 30 по этому показателю вошел в топ-15 мировых индексов. Это с учетом того, что курс лиры в этом году упал на 19%. Дело в том, что инвесторы в стране были вынуждены защищать свои деньги от инфляции, которая приблизилась к 70%, и многие начали инвестировать в акции. Этим инвесторы спровоцировали рекордный рост индексов и бумаг отдельных компаний. Например, акции авиакомпании Turkish Airlines с начала 2022 взлетели на 145%.

В мае сообщалось, что руководство Московской биржи в конце июня может запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть