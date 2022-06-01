Производители самолетов ОАК, «Сухой» и «МИГ» стали одной компанией

«Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в «Ростех»). Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Сильные и известные во всем мире бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО «ОАК», таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, объединенная компания будет непосредственно управлять производством и конструкторским бюро. Благодаря объединению будут реализованы летные программы и производиться разработка новой перспективной техники.

Он добавил, что объединение завершает один из этапов реформирования ОАК, в которое включен переход на двухуровневую структуру управления компанией.

В начале апреля в «Ростехе» рассказали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует построить 70 самолетов Ту-214 к 2030 году. В Ростехе добавили, что самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда «Россия», которые обеспечивают перевозки государственных деятелей.