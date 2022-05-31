«Газпром экспорт» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Orsted из-за неоплаты

«Газпром экспорт» 1 июня приостановит поставки газа датской энергетической компании Orsted («Эрстед») и Shell Energy Europe Limited из-за отсутствия оплаты за апрель и отказ платить в рублях, передает ТАСС.

В сообщении компании говорится, что по состоянию на конец дня 31 мая, «Газпром экспорт» не получила от Orsted и Shell платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим российская компания уведомила о приостановке поставок газа по контрактам до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России.

При этом в «Газпроме» добавили, что обе компании заявили об отказе оплачивать газ в рублях по предложенной российской стороной схеме.

Ранее «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra.

Причиной для прекращения газовых ресурсов стал отказа платить в рублях со стороны GasTerra.