Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Черышев рассказал, что думает об отстранении России от международных турниров 11:17
Пушилин заявил об обнаружении нескольких «заблудившихся» украинских военных... 11:03
Захарова ответила на угрозу Арестовича «устроить США истерику»... 11:02
На камни Стоунхенджа нанесли портреты Елизаветы II 11:00
В Microsoft Office обнаружена уязвимость нулевого дня 10:58
Столтенберг предложил главам МИД Турции, Финляндии и Швеции встречу по членству... 10:55
Дрейк стал самым популярным музыкантом первой половины 2022 года 10:54
В Казани состоится гастрономический фестиваль 10:52
МИД Латвии выступил за узаконивание однополых союзов 10:50
Быков назвал игроков «Рейнджерс» Шестеркина и Панарина «украшением генофонда... 10:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Sina: Россия выиграла раунд оборонительной битвы по защите курса рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия смогла выиграть оборонительную битву по защите курса рубля благодаря грамотным действиям на фоне многочисленных санкций. Об этом сообщает китайское издание Sina.

«Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны», — отметили в публикации.

В издании добавили, что рубль не только восстановил свои утраченные позиции, но и укрепился более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков. Кроме того, его усиление происходило даже вопреки повышению процентной ставки Федрезерва США.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ обеспечила стабильность экономики, несмотря на вводимые против страны санкции. По словам главы кабмина, удалось добиться сбалансированности курса рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть