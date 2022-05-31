Sina: Россия выиграла раунд оборонительной битвы по защите курса рубля

Россия смогла выиграть оборонительную битву по защите курса рубля благодаря грамотным действиям на фоне многочисленных санкций. Об этом сообщает китайское издание Sina.

«Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны», — отметили в публикации.

В издании добавили, что рубль не только восстановил свои утраченные позиции, но и укрепился более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков. Кроме того, его усиление происходило даже вопреки повышению процентной ставки Федрезерва США.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ обеспечила стабильность экономики, несмотря на вводимые против страны санкции. По словам главы кабмина, удалось добиться сбалансированности курса рубля.