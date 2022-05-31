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Бизнесмен Абрамович оспорил введенные санкции в суде ЕС

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский бизнесмен Роман Абрамович направил иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с введенными против него санкциями. Об этом сообщает Frank Media.

По информации издания, иск со стороны Абрамовича подан к Совету ЕС, ранее принявшему санкции против бизнесмена.

Данный иск зарегистрировали в картотеке суда 25 мая.

Другие подробности, связанные с будущим судебным процессом с участием Абрамовича, сейчас не уточняются.

30 мая стало известно, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен направили аналогичные иски.

В апреле в Соединенных Штатах отказались комментировать причины отсутствия санкций против Абрамовича. Журналист издания спросил, есть ли связь между отсутствием Абрамовича в американском санкционном списке с тем, что он содействовал переговорам между Украиной и РФ.

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Санкции против России
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