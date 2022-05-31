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Доля затронутых санкциями компаний в России превысила 86%

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Работа более чем 86% компаний из России оказалась затронута санкциями. Об этом сообщается в «Мониторинге текущего состояния бизнеса», представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, передает «Интерфакс».

«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать», — отметили в докладе.

Более 67% опрошенных предпринимателей заявили, что испытывают результаты экономического спада. Из их числа четверть (24,9%) указали на серьезный спад, а 7,1% отметили, что состояние их бизнеса находится в кризисе.

Более половины участников опроса добавили, что в текущей экономической ситуации необходимо отказаться от каких-либо косметических изменений. Например, нужна новая экономическая модель, где можно будет безопасно работать.

30 мая газета The Asahi сообщила, что японские санкции в отношении России из-за ситуации на Украине могут нанести разной степени ущерб 15 тысячам японским компаний. Издание отмечает, что в первую очередь это связано с ограничительными мерами на экспорт и импорт.

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