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Вице-канцлер ФРГ заявил, что запрет США на ввоз нефти из РФ пока не дал желаемого эффекта

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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал в беседе с CNN, что эффект от запрета США на импорт нефти из РФ пока не дал желаемого эффекта.

«Конечно, правильно и морально необходимо, чтобы мы запретили импорт нефти, а позднее, возможно, и газа из России, а также других продуктов. Но введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти», — объяснил он.

По словам министра, необходимо найти решение данной проблемы.

«Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот», — подчеркнул Хабек.

Вице-канцлер также добавил, что поскольку РФ — большая страна, способная долго вести боевые действия с опорой на собственные ресурсы, то ждать сиюминутного эффектна от санкций было бы некорректно.

«Мы не можем сказать, что наши экономические запреты имеют прямое влияние на ведение ими боевых действий. Но непрямой эффект у них точно есть», — подытожил он, заметив, что санкции работают, «но на это нужно время».

Приводя аналогии, Хабек напомнил, что во время Холодной войны действовали экономические ограничительные меры в отношении СССР.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры государств Евросоюза вряд ли смогут на саммите 30-31 мая согласовать шестой пакет санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.

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