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Министр энергетики Нидерландов Йеттен: решение GasTerra не повлияет на газоснабжение

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для снабжения газом домохозяйств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кабмин понимает решение GasTerra не соглашаться с установленными «Газпромом» в одностороннем порядке платежными требованиями. Это решение не имеет последствий для физического снабжения газом домохозяйств в Нидерландах», — заявил Йеттен.

Он добавил, что GasTerra успела приобрести дополнительное количество газа перед тем, как принять это решение. Министр утверждает, что благодаря этим действиям никаких последствий для физических поставок газа голландскому бизнесу не должно быть.

Ранее нидерландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования «Газпрома» о платежах за поставленный газ в российских рублях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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