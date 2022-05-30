Силуанов заявил, что экономика России в 2022 году снизится меньше предыдущих прогнозов

Действия российской власти, которые были направлены на сохранение экономики страны, позволяют ожидать меньшего спада по итогу года. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Пока по прогнозу чуть меньше 8% падение экономики мы прогнозируем в текущем году. Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже», — отметил Силуанов.

По его словам, сейчас основная задача стоит в стабилизации курса рубля. Поэтому власти России пытаются создать все необходимые условия, чтобы он и дальше был предсказуемым.

18 мая Минэкономразвития спрогнозировало спад ВВП РФ в консервативном сценарии на 8,8% в 2022 году. Отмечается, что сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики и будут разосланы в регионы и ведомства.