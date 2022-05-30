Шольц указал на стремление в ЕС к согласию по новым санкциям против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) стремятся достичь согласия по введению шестого пакета санкций против РФ, но для этого необходимо учитывать разные ситуации в странах сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вижу, что есть переговоры, которые ведутся с волей к достижению согласия», — сказал канцлер на саммите ЕС в Брюсселе.

Шольц также подчеркнул, что в настоящее время нужно учитывать ситуацию с зависимостью разных государств союза от энергоресурсов из России.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС не смогли согласовать полное эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны в новом проекте санкций, но договорились о запрете на импорт нефти из России по морю.

Новая встреча стран ЕС, как ожидается, состоится 30 мая. В ходе саммита участники должны будут согласовать детали шестого санкционного пакета в отношении России.