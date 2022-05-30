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Шольц указал на стремление в ЕС к согласию по новым санкциям против России

Канцлер ФРГ Шольц: в ЕС есть стремление к согласию по шестому пакету санкций против России

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) стремятся достичь согласия по введению шестого пакета санкций против РФ, но для этого необходимо учитывать разные ситуации в странах сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вижу, что есть переговоры, которые ведутся с волей к достижению согласия», — сказал канцлер на саммите ЕС в Брюсселе.

Шольц также подчеркнул, что в настоящее время нужно учитывать ситуацию с зависимостью разных государств союза от энергоресурсов из России.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС не смогли согласовать полное эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны в новом проекте санкций, но договорились о запрете на импорт нефти из России по морю.

Новая встреча стран ЕС, как ожидается, состоится 30 мая. В ходе саммита участники должны будут согласовать детали шестого санкционного пакета в отношении России.

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