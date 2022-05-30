Годовая инфляция в Германии в мае приблизилась к рекорду

По итогам мая в Германии инфляция в годовом выражении ожидается на уровне до 7,9%, что приближает это к историческим рекордам. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

По информации бюро, ожидается, что в мае потребительские цены вырастут на 0,9% по сравнению с апрелем 2022 года.

Также сообщается, что спецоперация России на Украине повлияла на рост цены на энергоносители. Это существенно отразилось на высоком уровне инфляции. В Destatis отметили, что цены на энергоносители выросли на 38,3% в мае 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а стоимость продуктов питания также увеличилась на 11,1%.

По информации Destatis, в последний раз уровень инфляции в Германии достигал таких значений зимой 1973-1974 года, когда цены на нефть также резко выросли в результате первого нефтяного кризиса.

Сообщалось, что в странах Евросоюза зафиксирована рекордная инфляция из-за зависимости от России.

Ранее эксперты из пяти крупнейших экономических институтов Германии спрогнозировали, что введение эмбарго на импорт российских нефти и газа приведет еще не восстановившуюся после пандемии коронавируса экономику Европы к более тяжелым последствиям.