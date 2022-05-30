Авен и Фридман направили иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен направили иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге в отношении Совета Евросоюза, принявшего против них санкции на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя трибунала.

Известно, что иск Авена был зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. Иных подробностей, связанных с будущим судебным процессом с участием российских бизнесменов, пока нет.

28 февраля текущего года ЕС ввел санкции против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Под ограничения попали и другие российские предприниматели, бизнесмены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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