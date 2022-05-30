Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Макс Барских заявил, что не разрешал разблокировку своих песен в России 13:58
Светлана Лобода возобновила творческую деятельность 13:56
Абхазия и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в военной области 13:56
Глава Федерации тенниса России Тарпищев сомневается, что Дзюба нужен классной команде 13:53
Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 63 рублей 13:53
У здания Брянского госуниверситета взорвалась «Газель» 13:51
Netflix подтвердил отключение в России 13:49
В Финляндии хотят бойкотировать турецкие шашлычные назло Эрдогану 13:45
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий 13:44
Пассажирку, выбившую зубы стюардессе, посадили в тюрьму на 15 месяцев 13:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Авен и Фридман направили иски в Европейский суд юстиции из-за санкций ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен направили иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге в отношении Совета Евросоюза, принявшего против них санкции на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя трибунала.

Известно, что иск Авена был зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая. Иных подробностей, связанных с будущим судебным процессом с участием российских бизнесменов, пока нет.

28 февраля текущего года ЕС ввел санкции против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Под ограничения попали и другие российские предприниматели, бизнесмены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть