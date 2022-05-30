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Еврокомиссар заявил, что конфискация резервов России в пользу Украины обсуждается

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что конфискация замороженных в Евросоюзе резервов России обсуждается, однако данный вопрос сложен с юридической точки зрения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Еврокомиссара, результат, связанный с изъятием, не является гарантированным.

«Передача [российских] резервов [Украине] обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс», — отметил Джентилони.

Он подчеркнул, что меры в отношении российских резервов изучают страны Европы, включая финансовые механизмы. Другие подробности по изъятию собственности РФ в пользу Украины пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия упростит процедуру изъятия имущества, полученного незаконно.

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Санкции против России
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