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В Японии заявили, что санкции против РФ повлияют на 15 тысяч местных компаний

Антироссийские санкции, которые ввела Япония, негативно повлияют примерно на 15 тысяч местных компаний. Речь идёт об организациях, которые тем или иным образом ведут бизнес в России. Об этом написала газета Asahi, ссылаясь на мнение анонимного политика.

Источник считает, что данные ограничения против РФ по мере жестокости можно сравнить с санкциями, введёнными против Северной Кореи. Однако их влияние на Японию не такое глобальное.

Политик пояснил, что в связи с запретом на импорт и экспорт критическое воздействие может ощутить 15 тысяч японских компаний, приводит текст публикации Life.ru.

В заключение он отметил, что в числе негативных последствий этих санкций может быть и «удар» по населению в связи с ростом стоимости на товары.

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