В Кремле оценили способ выплаты госдолга по аналогии с расчетами за газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система оплаты газа в рублях удобна для продавцов и покупателей.

«В целом практика, например, системы оплаты газа [в рублях] показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что эту схему можно использовать в обратной последовательности для выплаты госдолга.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях.

По его словам, такая мера поможет не допустить использования расчетной инфраструктуры Запада — все платежи будут производиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

На прошлой неделе стало известно, что Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.