Добыча краба в России может остановиться из-за уменьшения экспорта на фоне санкций

Россия столкнулась со сложностями экспорта замороженного краба за границу из-за санкций, которые начнут действовать лишь с середины июня. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Запрет США на импорт краба из России вступит в силу лишь в середине июня. Однако отечественные добытчики краба уже столкнулись с трудностями в отгрузке за границу. При этом уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, так как логистика в поставках серьезно нарушена, отметили участники рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас у добытчиков краба нет возможности перенаправить поставки в Азию в виду удаленности рынка и большая часть улова уходит на склад. Кроме того, многие суда надо заново переоснастить для переработки краба для азиатских рынков.

Представители добывающих компаний указали, что при сохранении ситуации в августе сам промысел придется временно заморозить. Однако в Росрыболовстве заявили, что причин для остановки добычи сейчас нет, хотя проблема с экспортом появилась. Из-за этого сейчас ведется поиск альтернативных рынков сбыта.

5 апреля РБК, ссылаясь на полученный доклад Ассоциации добытчиков минтая написал, что в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть из-за санкций. В докладе указали, что сокращение поставок импортной рыбы в этом году может быть сопоставимо с падением, вызванным санкциями в 2014 году из-за присоединения Крыма, когда Россия в ответ на ограничения Запада ввела запрет на ввоз продуктов из Европы и США.