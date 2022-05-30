В Австралии Mastercard обвинили в нарушении правил конкуренции

Австралийский антимонопольный регулятор заявил, что местное подразделение Mastercard нарушает правила конкуренции на рынке, сообщает ТАСС.

«По данным комиссии, Mastercard, обладая значительной властью на рынке обслуживания платежей, выполняемых при помощи кредитных карт, препятствовала конкуренции удерживая торговые предприятия от использования других систем обработки дебетовых транзакций», — заявила председатель госкомиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) Джина Касс-Готлиб.

Она указала на то, что Mastercard заключила соглашения с более чем 20 предприятиями розничной торговли — по этим договорам ритейлеры отказывались от использования более дешевой национальной платежной системы EFTPOS, взамен получая скидки на услуги от Mastercard.

Ранее иранское Resalat заявило, что платежная система «Мир» стала причиной провала западных санкций против России.