«Известия» сообщили, что в России остановился рост цен на квартиры в новостройках

Спрос на жилье в России в апреле текущего года упал в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве, выяснили эксперты. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалистов, на востребованность жилья в новостройках не повлияла и льготная ипотека.

Как уточнили в издании, за год средние цены на квартиры в новостройках в РФ выросли на 30-37%, с начала 2022 года — примерно на 12%, а по итогам 2021 года — остались прежними.

Отмечается, что девелоперы теперь вынуждены делать скидки на неликвидное жилье и проводить акции.

«Несмотря на то что ставки снизились, а спрос постепенно начинает восстанавливаться, на рынке цены продолжают стагнировать», — подчеркнул руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние цены на первичное жилье в стране выросли на 30%, отметил руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что Подольск, Балашиха и Домодедово стали городами с подешевевшими новостройками.