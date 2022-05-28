Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин предостерег Макрона и Шольца от опасностей поставок западного оружия на Украину... 15:52
Немецкие фермеры предупредили о проблемах с урожаем из-за антироссийских санкций 15:51
Джонсон обсудил с Зеленским экспорт зерна с Украины 15:49
Российский теннисист Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос» 15:48
В хакерской группировке Anonymous произошел раскол из-за ситуации на Украине 15:41
На Украине предсказали затяжной дефицит соли 15:38
Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций ВС Армении... 15:35
В Индии ввели в строй первую в стране солнечно-ветровую электростанцию 15:28
Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем 15:22
Зеленский рассказал, как США предлагали ему «рыть окопы и эвакуировать людей» 15:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россияне стали лидерами по созданию в Турции компаний с иностранным участием

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Emrah Gurel/AP

Россия стала лидером списка стран, которые создали в Турции компании с иностранным участием. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты республики.

В апреле российские бизнесмены учредили в этой стране 136 фирм. В марте россияне зарегистрировали 65 предприятий. Рост за месяц составил 112%.

По большей части россияне открывают компании в Анталье. По словам руководителя городской торгово-промышленной палаты Давута Четина, в апреле отметили «русский бум» по созданию коммерческих структур с российским участием.

Во всей Турции всего в апреле появилось 1 650 компаний с иностранным участием. На втором после России месте занял Иран (120 компаний). За ним следуют Сирия (52) и Германия (49).

В середине апреля газета Sabah сообщила, что Минкультуры и туризма, утвердил трехэтапную «дорожную карту» по привлечению туристов из России в страну в условиях санкций, в частности планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть