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Deutschlandfunk: уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточно хороший

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Reuters

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища ФРГ на сегодняшний день заполнены недостаточно на случай, если в краткосрочной перспективе ФРГ будет получать меньше российского газа или вовсе этот импорт прекратится. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиокомпанию Deutschlandfunk.

По словам Мюллера, хотя уровень заполненности газохранилищ в настоящий момент выше, чем на этот же период в предыдущие годы, он, тем не менее, «недостаточно хорош» на тот случай, если страна в краткосрочной перспективе будет получать.

Мюллер утверждает, что хорошим временным решением является закупка Германией двух плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа.

При этом СПГ является достаточно «грязным» вариантом, если рассматривать ситуацию с точки зрения защиты климата. Но на сегодня основной задачей является необходимость обеспечения безопасности энергоснабжения, считает Мюллер.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Германия не сможет отказаться от российского газа быстро.

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