Хорошая погода в Южной Америке снизит цены на кофе сорта арабика к концу 2022 года

Стоимость кофе сорта арабика упадет ниже $2 за фунт к концу 2022 года в результате благоприятной погоды для урожая в Южной Америке. Такое мнение выразил глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос Мера, пишет «Интерфакс».

Кроме того, на снижение цены повлияет менее активный, чем ожидалось, спрос.

Мера отметил, что спрос на кофе в мире вырос с начала 2022 года, примерно на 2%. Эксперты на рынке прогнозировали подъем на 3,5%.

Портал MarketWatch пишет, что такой прогноз предусматривает падение котировок примерно на 12% с текущей отметки в $2,27 за фунт.

Рынок кофе в последние два года достаточно волатильный. В начале 2021 года фьючерсы на арабику падали до $1,25 за фунт, а в феврале 2022 года достигали $2,60 за фунт.

В конце марта генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия назвал причины подорожания кофе. Ключевым производителем кофе является Бразилия. В начале прошлого года там была засуха, а затем наступили сильные заморозки, что привело к сокращению текущего урожая и негативному влиянию на последующие.