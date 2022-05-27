Франция поставила под угрозу план Евросоюза по отказу от газа из России

Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии французской Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона, передает Bloomberg.

Как сообщается, в 2022 году это предприятие прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет. Если обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии в зимний период, то теперь страна будет вынуждена сама ее закупать.

«Неудачи EDF вызывают колебания на европейских энергетических рынках, угрожая подорвать план по отказу от российского газа», — сказано в публикации.

Из-за нынешнего положения Electricite de France президент Франции Эммануэль Макрон предложил национализировать некоторые виды деятельности компании в рамках более широкого плана по укреплению энергетической независимости страны, указывается в материале.

Как заявил соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк, французская проблема появилась в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию.

В настоящее время порядка половины из 56 реакторов EDF остановлены. Многие станции компании при этом отключили для дозаправки топливом или регулярного технического обслуживания. Еще 12 проверяют и ремонтируют после выявления неисправности оборудования в конце 2021 года, говорится в статье.

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