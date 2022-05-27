Силуанов заявил, что доллар и евро стали для России «токсичными фантиками»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов высказался о долларе и евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американская и европейская валюта стали для России «токсичной».

Министр также задался вопросом, что стране с ней делать.

«Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» — сказал Силуанов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.