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Крупнейшее хранилище газа в Европе может опустеть следующей зимой из-за действий Германии

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В результате антироссийских действий Германии может пострадать крупнейшее газовое хранилище в Центральной Европе Хайдах, расположенное в Австрии, пишет Bloomberg.

«Газовое хранилище Хайдах, подключенное только к немецкой энергосистеме, вряд ли будет заполнено после того, как Москва прекратила поставки газа в подразделение Gazprom Germania, захваченное правительством Германии», — говорится в публикации.

Автор материала отметил, что Берлин лишил Вену важнейших поставок топлива, в то время как Европе крайне важно запастись газом, для поддержания промышленности и прогревания помещений следующей зимой.

В публикации подчеркивают, что Австрия импортирует около 80% своего топлива из России и отказ от крупнейшего поставщика может привести к рецессии в стране.

С 21 мая в «Газпроме» сообщили, что финская компания Gasum больше не получает российский газ из-за отказа оплачивать его в рублях, сообщили в «Газпроме». В прошлом году из России в Финляндию поставили почти 1,5 млрд кубометров газа — 2/3 от общего национального объема потребления.

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