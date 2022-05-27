Губернатор Подмосковья Воробьев исключил национализацию уходящих из РФ зарубежных компаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК заявил, что не видит предпосылок к национализации уходящих из России иностранных компаний. Также он заявил о неэффективности внешнего управления.

«У российских компаний есть репутация. Я сам занимался бизнесом и не помню случая, чтобы кто-то наплевательски относился к нашей культуре предпринимательства. Поэтому с нашим бизнесом все будет хорошо», — спрогнозировал чиновник.

По словам Воробьева, в Подмосковье находятся 186 крупных брендов из 30 стран мира, выручка которых более 1 миллиарда в год. Эти компании дают работу около 100 тысяч человек, которые платят 50 миллиардами рублей налогов.

«Макдоналдс», Valio, Obi и Stora Enso Packaging перешли под российское управление. Holcim, Huhtamaki, Henkel, «Болл Наро-Фоминск» и Reckitt Benckiser заявили о намерении передать бизнес.

«Кстати, мы получили 7 заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес. Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно», — пояснил глава Подмосковья.

Ранее Воробьев заявил, что из всех иностранных компаний, работающих в Московской области, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти, остальные продолжают работать.