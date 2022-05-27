Эксперт рассказал, как РФ может ответить США на запрет обслуживать внешний госдолг

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что у России в настоящее время достаточно средств на выплату внешнего долга, а в ответ на «долговой шантаж» со стороны США РФ отправится в мировые суды. Его цитирует агентство «Прайм».

«Это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций... В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — пояснил Суверов.

Ранее Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.

Также в Белом доме заявили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.