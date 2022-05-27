Министр торговли Ирана: республика может поставлять РФ запчасти и турбины в обмен на сталь

Иран готов проводить бартерные сделки с Россией по обмену автозапчастей и газовых турбин на продукцию металлургии, сообщает телеканал Press-TV, ссылаясь на министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

Республика будет использовать договоренности о бартере с Россией для получения необходимого в металлургической и горнодобывающей промышленности сырья, сообщил министр в кулуарах заседания межправкомиссии России и Ирана. Он пояснил, что стране нужны алюминий, цинк, свинец и сталь, которые можно поставлять по бартерной схеме.

Чиновник отметил, что Иран может стать для России поставщиком автозапчастей и газовых турбин в обмен на российскую сталь. Он добавил, что стороны договорились о поставках комплектующих для российских электростанций. Также страны условились проработать варианты бартерных сделок по ряду товаров и сырья.

Ранее Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также соединить платежные системы «Мир» и Shetab.