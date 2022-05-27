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Правительство России выделило 30 млрд рублей на поддержку производства автокомпонентов

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на поддержку российской автокомпонентной отрасли выделили около 30 млрд рублей. Об этом Борисов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что мера по выпуску в стране автомобилей с низким экологическим классом — Евро-0 — временная. Власти рассчитывают, что выпуск таких машин обеспечит загрузку предприятий.

Борисов добавил, что антироссийские санкции коснулись в разной степени грузовой и легковой техники, выпуска автобусов и коммерческих автомобилей.

Ранее 26 мая в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» появился заводской приказ компании, согласно которому предприятие не возобновит производство на следующей неделе. В связи с отсутствием комплектующих изделий производство автомобилей будет в простое с 30 мая по 3 июня.

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