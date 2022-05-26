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Глава «Молдовагаза» выразил надежду на поставки газа из России в июне

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан надеется, что «Газпром» продолжит поставлять топливо в республику в июне, закрыв глаза на невыполнение молдавской стороной обещания провести аудит долга страны за газ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

«В контракте с «Газпромом» прописано право, но не обязательство российского концерна прекращать поставки газа. Я надеюсь, что объемы на июнь со стороны «Газпрома» будут подтверждены», — сказал Чебан.

Одновременно он сказал, что Кишиневу все-таки нужно провести аудит долга.

Ранее в четверг вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сказал, что власти республики заинтересованы в поставках российского газа, но могут рассмотреть и альтернативные поставки.

В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить пятилетний контракт на поставку газа в Молдавию при двух условиях. Российская сторона потребовала от республики своевременно оплачивать поставки и погасить долги за газ.

Накануне Чебан сообщил, что «Молдовагаз» отправила Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей.

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