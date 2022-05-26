В Центробанке не увидели угроз для финансовой стабильности страны на фоне укрепления рубля

Российский Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности страны в результате укрепления курса рубля. Об этом в кулуарах встречи с представителями Ассоциацией банков России (АБР) заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

«Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего», — сказала Набиуллина.

По мнению председателя Банка России, курс национальной валюты должен быть плавающим. Это уравняет интересы экспортеров и импортеров. Набиуллина подчеркнула, что по курсу валюты никогда не бывает довольных.

«Экспортеры хотят слабый курс, импортеры хотят более сильный курс. С точки зрения инфляции, людей укрепление курса воспринимается как благо», — сказала она.

Ранее 26 мая Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на три процентных пункта (с 14 до 11% годовых). Согласно информации ЦБ, последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен в стране.