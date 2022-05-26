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Силуанов: РФ – надежный заемщик, объявление технического дефолта никак не повлияет на экономику

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже если обнаружится способ объявить России технический дефолт, то это никаким образом не повлияет на экономику страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам», — утверждает министр.

По его словам, Российская Федерация является надежным заемщиком, который выполняет свои обязанности даже в существующих сложных условиях. Министр финансов отметил, что Россия продолжит искать варианты, которые уже готовятся, чтобы выполнить обязательства по внешним долгам.

Ранее Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте.

До этого министр финансов заявлял, что не исключает сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать.

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