The Spectator: Запад не смог навредить санкциями России

Западные санкции не смогли навредить России, пишет The Spectator.

По информации издания, профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей. Он составляет $96 млрд, что в четыре раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Более серьезный разрыв показывает итоговый баланс по операциям с товарами и услугами – $106 млрд. Это втрое больше, чем в прошлом году.

В статье отмечается, что такими темпами профицит к концу года может достичь $250 млрд, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине.

Также издание пишет, что Россия не увеличивала экспорт нефти и газа, однако приток средств сохранился, так как из-за конфликта на Украине и западных санкций произошел резкий рост цен на энергоносители.

Кроме того, сообщается, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц показывает двойственную позицию по этому поводу. Ведь Берлин не сможет заменить российский газ, сокращая использование угля и отказываясь от атомной энергии.

Ранее сообщалось, что в Германии указали на неэффективность энергетических санкций против России.

Также в Германии рассказали, почему западные санкции «отскакивают» от России.