Доллар и евро дорожают более чем на 4,8 рубля

Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже растут более чем на 4,8 рубля, превышая 64 рубля и 68 рублей соответственно.

К 16:05 мск курс доллара растет на 4,86 рубля до 64,19 рубля, евро — на 7,07 рубля, поднимаясь до 68 рублей.

Ранее курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. Евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 рубля, по данным на 16:22 мск. К 16:25 валюта ускорила снижение до 58,77 рубля (-6,45%). В то же время курс доллара снижался до 57,47 рубля (-4,59%).

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.29 мск упал на 2,75 рубля, до 57,48 рубля. 20 мая на торгах доллар достиг 58 рублей, евро – 59 рублей. Экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля, заявила, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль. Экономист указал, что раньше считал выгодным вложения в иностранные валюты, в том числе в юани, однако сейчас, по его словам, валютные вложения не имеют смысла — стоит осваивать другие инструменты для инвестиций.