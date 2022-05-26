Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей от всех бед

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ смогла решить ключевые задачи в импортозамещении по тем направлениям, которые обеспечивают суверенитет государства. Об этом он сказал на первом видео-заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что страна продолжит двигаться в этом направлении.

«Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», — сказал президент РФ.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия потратила на импортозамещение более 3 трлн рублей за семь лет.

24 мая глава комитета Госдумы по собственности и член партии КПРФ Сергей Гаврилов выступил с предложением форсировать проекты импортозамещения. При этом, в первую очередь, в высокотехнологичных сферах — таких как микроэлектроника, транспорт, авиа и двигателестроение.