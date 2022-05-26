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Путин рассказал, как пострадали развитые страны из-за антироссийских санкций

Путин: из-за санкций против РФ развитые страны столкнулись с сильнейшей за 40 лет инфляцией

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин заявил, что введенные против Москвы санкции отражаются на всех. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, введение санкций сказывается даже на странах с устойчивой экономической политикой.

«Сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Говоря о России, Путин признал, что санкции приводят к ряду сложностей в стране, но одновременно делают ее в чем-то сильнее.

Ранее президент России рассказал о мерах по спасению логистики. В частности он заявил, что экономика страны будет открытой несмотря на западные санкции.

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