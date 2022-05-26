Глава ЦБ Набиуллина: ближайшие кварталы будут непростыми для экономики России

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми, поскольку российской экономике предстоит адаптироваться, трудности ждут как бизнес, так и простых граждан. Об этом она сказала на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», передает ТАСС.

«Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», — сказала глава ЦБ.

Он отметила, что в первые месяцы после введения в отношении России санкций необходимо было в первую очередь принять тактические действия, противодействовать «первому шоку санкций».

Меры регулятора были направлены на решение актуальных проблем. В конечном итоге удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, уточнила Набиуллина.

При этом чиновник подчеркнула, что это вовсе не говорит о том, что «можно выдохнуть спокойно».

Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в ведомстве изучают антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые помогли бы поддержать российскую экономику.

Он также отмечал, что для перестройки экономики России потребуется полтора-два года с учетом новых вызовов, появившихся на фоне введенных антироссийских санкций.