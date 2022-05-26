Новак заявил о снижении добычи нефти в России до 500 млн тонн к концу года

Добыча нефти в России может снизиться с 524 млн тонн до 480-500 млн тонн к концу 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480-500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации», — отметил Новак.

По его словам, в правительстве ожидают постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле.

В начале апреля снижение добычи нефти в России составило 6% по сравнению с аналогичным периодом марта. Уже к концу месяца этот показатель вырос до 9%. С марта 2022 года Россия столкнулась с массовыми антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине. Речь идет о том, что санкции запретили инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России.

12 мая Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что добыча нефти в мире в апреле 2022 года снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Россией. В документе указали, что острый дефицит из-за российских поставок можно будет избежать за счет растущих объемов ОПЕК+ с Ближнего Востока и США.