Воробьев: большинство иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье

Из всех иностранных компаний, работающих в Московской области, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти, остальные продолжают работать, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье осуществляют деятельность 186 иностранных компаний, и это только крупные бренды. В них работают порядка 100 тыс. сотрудников, и в год они платят около 50 млрд рублей налогов, рассказал Воробьев.

«Все это — современные, эффективные производства, расположенные в разных муниципалитетах. Люди, которые управляют этими компаниями, наши жители, которые там работают, обладают высокими компетенциями. Мы поддерживаем иностранные компании так же, как отечественные, держим с ними постоянный контакт, делаем все, чтобы они продолжали работать дальше и расширяли свои производства», — сообщил Воробьев, отметив, что экономических мотивов для ухода у этих предприятий нет.

Глава региона рассказал, что у него состоялась отдельная встреча с иностранными компаниями, на которой представители их всех заявили о желании продолжать работать в Московской области.

«У них очень высокие экономические показатели, поэтому мотивов уходить из Подмосковья нет. Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас находится в раздумьях. Это для нас чувствительная тема, потому что на заводе работают 1,5 тыс. человек, предприятие успешное. Будет жаль, если оно остановится надолго. Но посмотрим», — обрисовал ситуацию губернатор.

Со стороны правительства Московской области производителям оказывают всестороннюю поддержку, в частности, в импортозамещении.

«Я бы разделил его на две части. Первая – это критическое импортозамещение. Есть 1,5 тыс. позиций: электроника, фармакология, авиастроение, автомобилестроение - всё, что является критически важным. А второй блок – импортозамещение на наших производствах. И вот здесь вы можете прийти к нам, получить поддержку из федерального Фонда развития промышленности, регионального, взять дополнительно земельный участок за 1 рубль», — заключил Андрей Воробьев.