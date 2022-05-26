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Греция передаст США иранскую нефть после разбирательства с российским танкером

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Reuters

Греция передаст США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом в средине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства морского флота и островной политики Греции.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что судно находится в порту Каристос на острове Эвбея.

19 апреля стало известно о задержании греческими властями российского танкера Pegas с 19 моряками на борту. Через несколько дней судно было переименовано в Lana из-за санкций ЕС.

Изначально корабль направлялся на полуостров Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой корабль. Из-за плохих погодных условий судну пришлось пришвартоваться в районе Каристоса.

22 апреля российский танкер освободили в соответствии с распоряжением греческого Управления по борьбе с отмыванием денег, однако в начале мая США направили в судебные органы Греции запрос о содействии, требуя ареста груза и проведения расследования. Утверждалось, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.

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