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В России захотели ввести льготу для самозанятых беженцев из Донбасса и Украины

В Госдуме выступили за введение льготных налоговых ставок для самозанятых беженцев из Донбасса и Украины

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Депутат Государственной думы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предлагает позволить беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины работать самозанятыми независимо от гражданства, передает RT.

Он указал в свое обращении, что согласно законодательству, у граждан РФ, а также стран — членов Евразийского экономического союза (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) есть возможность осуществлять деятельность в качестве самозанятых, уплачивать налоги в размере 4% и 6% при оказании услуг физическим и юридическим лицам соответственно.

При этом, как обратил внимание парламентарий, после начала эвакуации из ДНР и ЛНР и специальной военной операции на Украине в Россию приехали сотни тысяч беженцев. У части из них отсутствует российское гражданство. Из-за этого такие лица не имеют возможности вести деятельность в качестве самозанятых, отметил законодатель.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления беженцам, прибывшим в Российскую Федерацию с 18 февраля из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины, независимо от их гражданства, права осуществлять деятельность в качестве самозанятых, уплачивать налоги по льготным ставкам 2% и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого», — сказано в тексте послания.

Ранее в мае сообщалось, что свыше 1,3 млн человек с Украины и из Донбасса пересекли российскую границу с февраля 2022 года, в том числе 223 тыс. несовершеннолетних.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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