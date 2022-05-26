Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Военно-морской флот Шри-Ланки занялся высадкой мангровых лесов 01:06
Экс-игрок сборной России Мостовой раскритиковал зрелищность финала Лиги конференций 01:00
Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России 00:59
DPA: в НАТО договорились не поставлять Киеву некоторые виды вооружений 00:51
Российский полузащитник Оздоев: пришлось сделать выбор не в пользу «Зенита» 00:50
Google отключит часть серверов в России 00:50
Пентагон закупил 154 крылатые ракеты «Томагавк» на $217 млн 00:48
The Athletic: Овечкин и близко не подобрался к уровню игры Кросби 00:42
Додон назвал дело против него предлогом для расправы со стороны нынешнего президента 00:32
Опрос: каждый второй россиянин не собирается посещать McDonald's после возвращения сети 00:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Всемирного банка допустил рецессию мировой экономики из-за ситуации на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая в фонде торговой палаты США, передает РИА «Новости».

«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии», – сказал он, отвечая на вопрос, как ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП.

По его мнению, это влияние окажется настолько негативным, что его ощутят не только в России и на Украине, но и в других странах.

Он отметил, что перебои в поставка зерна, в частности, ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже ощущают и другие государства.

Глава Всемирного банка добавил, что сокращение поставок энергоносителей из России ведет к «существенному замедлению» экономики в странах Евросоюза.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявляла, что из-за коронавируса, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть