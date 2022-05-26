Глава Всемирного банка допустил рецессию мировой экономики из-за ситуации на Украине

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая в фонде торговой палаты США, передает РИА «Новости».

«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии», – сказал он, отвечая на вопрос, как ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП.

По его мнению, это влияние окажется настолько негативным, что его ощутят не только в России и на Украине, но и в других странах.

Он отметил, что перебои в поставка зерна, в частности, ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже ощущают и другие государства.

Глава Всемирного банка добавил, что сокращение поставок энергоносителей из России ведет к «существенному замедлению» экономики в странах Евросоюза.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявляла, что из-за коронавируса, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.