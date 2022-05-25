Глава Минтруда сказал, что после индексации средний размер пенсии составит 19 360 рублей

В результате индексации пенсий на 10% средний размер этой выплаты увеличится до 19 360 руб. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время заседания президиума Госсовета по социальным вопросам, пишет РИА «Новости».

Котяков также сказал, что пенсии увеличатся у 35 млн россиян.

«Хочу сказать, что ваше сегодняшнее решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста», — сказал Котяков на заседании президиума, которое проводил президент России Владимир Путин.

По его словам, средний размер прибавки к пенсии равен 1760 руб.

Глава министерства труда добавил, что Пенсионный фонд России (ПФР) запустит доставку проиндексированных пенсий с 3 июня.

Ранее 25 мая Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

Помимо этого президент рассказал об увеличении вдвое поддержки военнослужащих-женщин с детьми, выплаты которым составят более 30 тыс. руб.