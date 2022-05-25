Филиппины будут получать удобрения из России на фоне их дефицита в мире

Филиппины ожидают поставку из России удобрений на фоне их дефицита в мире. Об этом сообщает Филиппинское агентство новостей.

«Мы проводим встречи с россиянами, от них есть ответ, мне только что позвонили и сообщили, что они хотят поставлять нам удобрения», — отметил директор управления по вопросам удобрений и пестицидов Маер Мула, чьи слова приводит агентство.

По его словам, Филиппины испытывают дефицит удобрений из-за пандемии коронавируса, ситуации на Украине, а также ограничений на поставки из ряда стран. Поэтому страна пока что зависима от импорта на все 100%.

Он добавил, что есть обязательства между Россией и Филиппинами по импорту мочевины из РФ. Скорее всего, скоро могут начаться обсуждения по поводу объемов поставок и цен.

20 мая РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олега Озерова сообщили, что несколько африканских стран попросили Москву помочь с поставками удобрений. По словам посла, сейчас вопросом поставок помощи в Африку занимаются на уровне правительства.